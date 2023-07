Rentrée scolaire 2023 : voici les nouveautés qui attendent les élèves de primaire, collège et lycée

Après huit semaines de vacances d'été commencées officiellement vendredi 7 juillet, élèves du primaire, collégiens et lycéens retourneront en classe le lundi 4 septembre. Voici les quelques nouveautés qui les attendent pour l'année scolaire 2023-2024.



En classes de CM1 et CM2

"Plan orthographe"

En fin d'école primaire, plus de 27 % des enfants n'ont pas le niveau attendu à l'entrée du collège, selon les statistiques du ministère de l'Education nationale.

Pour y remédier, l'objectif du "plan orthographe" présenté en janvier 2023 par Pap Ndiaye, le ministre de l'Education nationale, est la mise en place de deux heures d'écriture et de lecture par jour minimum pour les élèves de CM1 et de CM2. Sans oublier la lecture d'au moins deux textes dits longs équivalant à plus de 1000 mots.

Au collège

Plus de maths et de français

Dès septembre prochain, les élèves de 6e auront droit, quant à eux, à une heure supplémentaire par semaine, en français et en mathématique, par groupe de niveau.

Ces heures seront dispensées en plus des cours classiques, par des professeurs des écoles environnantes. Ces temps d’approfondissement ne devraient toutefois pas alourdir les emplois du temps des élèves, car elle prendra la place de l’heure attribuée à la technologie, qui sera enseignée, elle, à partir de la 5e.

Dispositif "devoirs faits"

Le dispositif "devoirs faits" fera aussi sa rentrée en septembre. Il s’agit d’un temps d’étude accompagné, gratuit, pour que les élèves fassent leurs devoirs avant de rentrer à la maison. "Devoir fait", lancé en 2017, veut donner aux élèves un temps de travail individuel, au calme, avec la possibilité d’être aidé si besoin. Le système, qui était jusqu’à maintenant facultatif, devient obligatoire pour tous les 6e à partir de la rentrée 2023.

Soutien scolaire

Une heure hebdomadaire, obligatoire, de soutien scolaire en français ou en mathématiques sera intégrée aux emplois de temps de toutes les classes de 6e.

Découverte des métiers

Pour le niveau 5e, la volonté est de mieux faire connaître le monde professionnel pour préparer la future orientation. Ainsi, un temps de "découverte des métiers" devrait être proposé avec des interventions de professionnels en classe ou des sorties scolaires dans des entreprises.

Stages de réussite

Des stages de réussite lors des vacances scolaires seront proposés en plus grand nombre pour les familles volontaires afin de lutter contre les inégalités de réussite et remédier aux difficultés d’apprentissage :

Au Lycée

Mathématiques obligatoires en première générale

Les mathématiques, qui avaient été supprimées du tronc commun, redeviennent obligatoires pour les lycéens de filière générale dès la classe de première, en septembre prochain.

Refonte du bac

La rentrée 2023 sera aussi celle d’une nouvelle refonte du bac pour les lycéens. Le ministre de l’éducation nationale Pap Ndiaye a promis de revoir son organisation, afin d’éviter la démotivation des élèves dès le printemps, une fois les épreuves de spécialité passées. L’absentéisme grimpe en effet en flèche dès le mois d’avril.

Réforme des lycées professionnels

Par ailleurs, la réforme des lycées professionnels, annoncée en 2022 par Emmanuel Macron, sera effective en septembre prochain. La carte des formations sera revisitée, les stages seront désormais rémunérés. La fin de l’année de terminale sera partagée entre cours et stages, en fonction du projet professionnel de l’élève.