Onet-le-Château. Avec Mireille Pluchard, une trilogie entre fleurs et parfums

"Isolde ou le secret des fleurs", le roman que dédicaçait récemment Mireille Pluchard à l’Espace culturel, fait partie d’une trilogie sur le parfum à tous les âges et tous les temps et qui finit de nos jours avec le boom des huiles essentielles (en parfum et/ou vertu thérapeutique), un retour naturel aux sources, puisqu’au Moyen âge, il en était de même, comme l’auteur le relate dans ce nouveau roman, via son héroïne, la jeune Isolde "Le parfum au Moyen âge, ou un voyage du sacré au profane. Il était en effet réservé aux églises et ce n’était pas donné à tout le monde, que de faire bruler de l’encens…"

Et comme l’explique encore l’auteur "On se sert alors des fleurs pour assainir une maison, mais jamais dans l’idée d’en dégager un parfum…".