Luc-la-Primaube. La saison de marche nordique se termine à Brameloup

Les deux animateurs de marche nordique à la Retraite active, Denis et Gilbert, ont proposé aux adhérents de se rendre sur le plateau de l’Aubrac, verdoyant et fleuri, pour la journée de clôture. Trente personnes ont participé à cette sortie dont des nouveaux, pour découvrir la marche nordique. Cette activité sportive présente plusieurs bienfaits à condition d’effectuer les bons gestes avec les bâtons, la fermeture et ouverture de la main, les bras tendus afin de pousser sur les bâtons et de projeter le corps plus en avant. Les séances débutent avec des échauffements, des marches de 8 à 10 km suivant les difficultés et se terminent par des étirements. Le rythme est adapté en prenant en compte différents paramètres comme début ou fin de saison, homogénéité du groupe, difficulté des circuits… Cette activité mobilise 90 % des muscles. La sortie s’est poursuivie par un repas au restaurant le Coudercou de Saint-Chély, en présence de nombreux randonneurs du Saint-Jacques, suivie d’une visite d’une coutellerie.

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette activité pour la prochaine saison, vous pouvez les contacter aux numéros suivants : Denis au 06 81 63 67 05 et Gilbert au 06 82 13 83 42.