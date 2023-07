Castelnau-de-Mandailles. Une sortie art et nature pour les écoliers

Les élèves de l’école de Castelnau-de-Mandailles se sont rendus dans le sud de l’Aveyron pour une classe découverte art et nature. Pendant trois jours, ils ont séjourné au hameau de Moulés près de Millau où ils ont participé à différents ateliers. Les écoliers ont fabriqué de la peinture naturelle. Grâce à cette méthode, ils ont fait de belles aquarelles. Au programme en plus de la peinture, il y avait vitrail, land’art et course d’orientation. Ce fut un agréable séjour très enrichissant pour tout le monde. Les élèves remercient la mairie et l’association des parents d’élèves qui ont financé entièrement ce voyage scolaire. Un merci particulier à maîtresse Margot, Laure et Yolande qui les ont accompagnées durant ces 3 jours.