Animations du 13 juillet et bons plans : où sortir en Aveyron ce jeudi ?

Voici toutes les animations en Aveyron ce jeudi 13 juillet 2023.

Baraqueville.

- Célébration des 50 ans d’existence de Baraqueville ; 19 h 30, apéro concert avec le groupe « On naît pas bon mais on se marre » ; repas ; 23 heures, feu d’artifice ; animation avec La Déryves, sur la base nautique du val de Lenne.

Belcastel.

- Concert avec le duo « Ysaëm », à 19 heures, en l’église.

Bozouls.

- Fête de l’amicale des sapeurs pompiers ; 18 heures, animations pour enfants ; 19 heures, apéro concert avec le groupe « Lol » ; 20 heures, repas, 22 heures, soirée dansante animée par « Blacklight », au parc Layrac.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée, de 14 heures à 18 heures.

Decazeville.

- Concert avec la Chorale royale « Les Rossignolets d’Arlon », en l’église Notre-Dame.

Durenque.

- Visite du moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visite du château de Calmont - visites guidées diverses, de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, de 14 h 30 à 18 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

- Opération « Yaka venir à Espalion » ; animation minigolf, de 14 heures à 18 heures, au foirail.

- Repas champêtre suivi d’un bal avec média laser ; feu d’artifice,

Estaing.

- Cinéma en plein air ; film « Ma langue au chat », à 21 h 45, au foirail.

Golinhac.

- Soirée champêtre ; 19 heures, restauration ; animation avec le trio « Mojito » ; feu d’artifice, au plan d’eau.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30.

Grand-Vabre.

- Animation avec les groupes « La Sourdoreille » et « No Réso » ; repas ; feu d’artifice,

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Apéro-concert animé par « Whispers » suivi du DJ Digital Power, à 19 h 30, sur la place du taureau.

Laissac.

- Terrasses en fête ; animations musicales avec Alain Manhès, DJ Vincent et The Djaboss, dans les restaurants.

La Loubière.

- Fête de Lioujas ; 14 heures, concours de pétanque ; 18 h 30 apéro-concert avec « Sous les couverts » ; repas suivi d’un concert avec « La Déryves ».

Luc.

- 19 heures, marché gourmand ; 20 h 30, animation musicale avec Gilles Saby, sur la place de l’étoile à La Primaube.

Marcillac-Vallon.

- Brocante-vide-greniers, de 7 heures à 17 heures, sur le tour de ville.

- Concours de pétanque, à 20 h 30, sous les platanes du tour de ville.

Le Monastère.

- Spectacle concert-lumière animé par le groupe de musique « Very Manlouch’, à 21 heures, dans le parc de l’abbaye.

Mur-de-Barrez.

- Cinéma en plein air ; projection du film « Élémentaire », à 20 h 30, au stade.

- Marché de terroir, de 8 h 30 à 12 h 30, sur la place de Monaco.

Naucelle.

- Concours de pétanque en doublette, à 20 heures.

- Concert avec les groupes « Les Contres Temps, R’And the Gang & Anka ; repas, sur la place du Ségala.

Onet-le-Château.

- Installation de la Caravane du sport, de 15 heures à 19 heures, autour de l’Athyrium.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 heures à 18 h 30.

Rignac.

- Cinéma en plein air - projection du film « Marinette », à 21 h 30, au terrain de quilles de l’espace André-Jarlan.

Saint-Amans-des-Cots.

- Marché de producteurs de pays, de 9 heures à 12 h 30, sur la place de l’église.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Marché des producteurs de pays ; concert avec le groupe « Carton rouge », à 18 heures, sur la place du foirail.

- Visite commentée du village, à 17 heures, rendez-vous devant l’office de tourisme.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque, gravure et peinture.

Saint-Côme-d’Olt.

- Concours de pétanque nocturne, à 21 heures.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Concours de pétanque, à 21 heures, sur le foirail.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Marché des artisans d’art ; 18 heures, marché nocturne ; animation musicale avec plusieurs groupes,

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Anim’Argence ; 19 heures, marché nocturne ; 21 heures, spectacle musical, sur la place des tilleuls.

- Concours de pétanque en doublette, à 20 h 30.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, à 19 heures, sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

Salmiech.

- Marché gourmand animé par la chanteuse Virginie, sur l’esplanade derrière la mairie.

La Salvetat-Peyralès.

- Concours de pétanque, à 21 heures, à l’auberge du Tilleul.

Sénergues.

- Marché gourmand, à 19 h 30.