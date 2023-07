CARTES. Pic de chaleur vendredi, orages samedi : les prévisions météo du long week-end du 14 juillet

Le ciel devrait être dégagé pour les feux d'artifice du 14 juillet !

Le soleil devrait être au beau fixe sur l'ensemble du pays, toute la journée de vendredi 14 juillet 2023. Météo France prévoit que la barre des 30°C sera franchie voire dépassée dans la plupart des régions.

Il fera jusqu'à 30°C à Strasbourg (Bas-Rhin), 33°C à Paris et Marseille (Bouches-du-Rhône), 34°C à Lyon (Rhône), et des pointes à 36 voire 37°C sont attendues dans le sud-ouest. Il fera notamment très chaud en Occitanie :

Il fera particulièrement chaud dans le sud-ouest et en Occitanie. Capture - Météo France

Les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange à la canicule vendredi, quand seront en jaune le Var, la Corse du Sud et la Haute-Corse.

Des ondées orageuses pourraient naîtres en Nouvelle-Aquitaine dans la nuit, ce qui pourrait gêner les feux d'artifice et les festivités du 14 juillet.

Des orages, parfois violents, samedi

Des averses orageuses devraient faire leur réapparition samedi 15 juillet 2023, dans l'après-midi et en soirée. Elles s'installeront entre le Massif central et le nord-est, où des pluies intenses sont à craindre avec de la grêle et de fortes rafales de vent.

"Les températures maximales dégringoleront sur l’ouest et oscilleront entre 21 et 27 degrés. A Bordeaux, après les 37 degrés de la veille, il ne fera plus que 23 degrés ce samedi au meilleur de la journée", prévient Météo France. "La chaleur se réfugiera dans l’est. 34 degrés à Strasbourg et Lyon, et jusqu’à 36 degrés pour Perpignan".

Des orages s'installeront du nord-est au Massif central, samedi. Capture - Météo France

Journée calme et chaude dimanche

Météo France prévoit "un retour au calme" avec un ciel "entre nuages et éclaircies sur la moitié ouest", et du plein soleil à l'est. "Les températures auront rejoint les normales de saison, sauf sur les régions méditerranéennes où la chaleur persiste avec des pointes à 36-37° Centre l’intérieur du Var et en Corse".