Cinq objets high-tech à toujours avoir sur soi en vacances

(ETX Daily Up) - Au moment de remplir votre valise (ou votre sac à dos) pour partir en vacances, n'oubliez pas d'emmener avec vous ces objets qui vous dépanneront au quotidien, pour ne plus tomber en panne de batterie, filmer vos exploits en toutes circonstances et continuer à profiter de vos séries préférées, même à l'étranger.

Une batterie externe (pour ne plus risquer de tomber en rade)

Où que vous alliez en vacances, mieux vaut avoir sur soi une batterie externe pour ne jamais se retrouver déconnecté, ne serait-ce que pour vous prendre en selfie et partager vos photos sur les réseaux. Ce dispositif tient dans la poche et est disponible dans différentes capacités selon les besoins de chacun. Concernant l'offre, vous avez l'embarras du choix, avec des prix allant de 15 à 150 euros selon la capacité. Pour alimenter un smartphone, une batterie de secours de 5.000 mAh fera parfaitement l'affaire. Veillez surtout à choisir un modèle équipé de la connectique correspondant à votre smartphone. Et évitez les premiers prix de marques obscures.

Des écouteurs sans fil (pour se détendre n'importe où)

Pour profiter de votre musique ou regarder une série dans les transports, n'oubliez pas vos écouteurs, de préférence sans fil pour plus de liberté de mouvement. Il est conseillé de choisir un modèle avec réduction de bruit pour bien s'isoler dans sa bulle. Côté choix, il y en a évidemment pour tous les goûts et toutes les bourses, des AirPods d'Apple aux Bose QC Earbuds, en passant par la gamme FreeBuds de Huawei, plus accessible.

Un dongle TV (pour profiter de vos séries préférées)

Pour ne rien rater de vos séries et films programmés sur vos plateformes favorites, pensez à emmener avec vous une petite box TV, que vous brancherez sur le téléviseur de votre hôtel ou chez des amis. Vous pourrez ainsi profiter de tous vos contenus préférés en très haute résolution, sous réserve évidemment d'avoir accès à une bonne connexion Wi-Fi. Les modèles les plus performants et complets restent sans surprise le Chromecast de Google et le Firestick d'Amazon, même si des alternatives existent.

Un adaptateur universel (pour recharger vos appareils à l'étranger)

Si vous partez à l'étranger, pensez à vérifier quel type de prise est en vigueur si vous ne voulez pas vous retrouver démuni au moment de vouloir recharger votre smartphone. S'il existe des adaptateurs dédiés à chaque type de prise, vous pouvez aussi opter, une bonne fois pour toute, pour un modèle universel, fonctionnel absolument n'importe où sous n'importe quelle norme. Au final, cela revient même moins cher d'en choisir un.

Une caméra d'action (pour filmer vos exploits)

Si vous aimez l'aventure et les grands frissons, vous ne vous séparez sans doute jamais de votre action cam. Dans ce domaine, Go Pro est incontournable et demeure aujourd'hui encore la référence du marché, avec ses produits polyvalents, de sa série Hero11 à son modèle Max, le plus complet. Que vous soyez fan de surf, d'escalade, de saut en parachute ou de ski, vous pourrez immortaliser vos exploits. Aujourd'hui, de nombreux modèles permettent même de filmer à 360 degrés, pour un rendu spectaculaire en 3D.