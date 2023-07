Salmiech. Le musée du charroi et le point infos tourisme ouvrent leurs portes aux visiteurs

Un musée dans une église… Le musée du charroi rural à Salmiech est ouvert tout l’été du 1er juillet jusqu’au 31 août, de 11 heures à midi et de 14h30 à 18h30. Il permet aux visiteurs de comprendre la fabrication de la roue et de découvrir les charrettes et voitures hippomobiles qu’utilisaient nos ancêtres, ainsi que tous les outils du quotidien dans le monde rural. Une plongée dans le passé pour mieux comprendre le présent. Tarifs 3€, gratuit jusqu’à 26 ans

Tél. : 05 65 74 23 55

www.musee-charroi-rural-salmiech.fr

Le Point infos tourisme animé par un groupe de bénévoles vous reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 15 heures à 17 heures dès le 10 juillet. Hôtesses et hôtes vous informeront sur la richesse de notre patrimoine, les sites incontournables de la commune mais aussi de la Région.

Selon vos aspirations, visites du musée du charroi, découverte du site de Peyrelevade, chemins de randonnées, parcours santé,… vous seront proposés.

Toutes informations sur les prestations du village (commerces, piscine intercommunautaire, camping, centre équestre, sports divers,…) vous seront également communiquées.