Luc-la-Primaube. Les résidents de la maison Sainte-Anne ont chanté l’arrivée de l’été

Fin juin, à l’occasion de la fête de la musique, l’après-midi a été animé par la chorale de Sainte-Anne. Elle se compose de résidents, mais également de personnes de l’extérieur. Les chants étaient accompagnés au piano par Monique et à l’harmonica par une des résidentes de Sainte-Anne. L’après-midi a été rythmé par des chants bien connus des résidents, qui leur permettent de chanter ou de fredonner eux-mêmes des airs gravés dans leur mémoire. Ils ont eu le plaisir d’écouter des solos de piano ainsi que d’harmonica. Un après-midi qui s’est terminé avec le personnel, les résidents et les familles en dansant sur des bourrées ou encore le brise-pied. Ce fut un nouveau moment de joie et de sourire, apprécié de tous.