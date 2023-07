Paris : tout savoir sur les travaux en cours ou à venir dans le XVIe arrondissement

Coup de projecteur sur les chantiers de la ville de Paris et des opérateurs de réseau (eau de Paris, chauffage, électricité, gaz, climatisation, RATP, opérateurs télécom, etc.), ainsi que les chantiers privés qui occupent l'espace public.

Tunnels de Butte Mortemart et Lac Supérieur (Bois de Boulogne)

Dates : de l'été 2021 à fin 2023, mise en sécurité des tunnels relative à la réglementation "Mont-blanc" (renforcement des issues de secours, du système de désenfumage, du réseau de bouches incendies, etc.). Impacts à prévoir sur le boulevard périphérique (neutralisation d’une voie dans chaque sens de circulation pendant la durée des travaux ; fermetures de nuit régulières des boulevards périphériques intérieur et extérieur de façon alternée sur le tronçon du chantier ; fermeture de la sortie porte de Passy du boulevard périphérique intérieur à partir de l’été 2022.

Avenue Georges-Lafont - Stade Pierre de Coubertin

Dates : novembre 2021 à décembre 2023, travaux de rénovation du stade Pierre de Coubertin et aménagement des espaces extérieurs dans la cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les travaux occasionneront une déviation localisée des piétons sur les voies Georges Lafont et Félix d’Hérelle.

Avenue des Champs-Élysées, entre la place Charles de Gaulle et le rond-point des Champs-Élysées

Dates : de septembre 2022 à décembre 2023, en 9 phases, réparation des trottoirs dallés et végétalisation des pieds d’arbres. Emprises uniquement sur trottoirs, sans impact sur la circulation générale.

Avenue de la Porte de Saint-Cloud

Dates : de novembre 2022 à mai 2023, création d'aménagement cyclable avec fermeture ponctuelle des accès au boulevard périphérique et suppression temporaire de l’arrêt de bus Porte de Saint-Cloud, lignes 42, 72 et BUSM9 ;

Place de la porte de Saint-Cloud

Dates : de juin à octobre 2023, création de traversées piétonnes entre l’anneau extérieur et la partie centrale de la place, création de jardinières tout autour de la partie centrale de la place. La circulation est réduite à deux files sur la place de la Porte de Saint-Cloud pendant la durée du chantier.

9, rue de Passy

Dates : du 30 mai au 7 juillet 2023, mise en conformité de l'arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite avec neutralisation de l’arrêt de bus de la ligne 32, reporté au 11 rue de Passy.

Boulevard Murat et rue du Général Niox

Dates : phase 1 de juin à octobre 2023, rue du Général Niox, phase 2 de novembre 2023 à janvier 2024, boulevard Murat pour la création d'une piste cyclable unidirectionnelle et la plantation de sept arbres. Le plan de circulation du boulevard Murat et de la rue est maintenu à une file de circulation et un contre-sens cyclable provisoire.

55, avenue de Versailles

Dates : du 19 juin au 7 juillet 2023, mise en conformité de l'arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite avec neutralisation de l’arrêt de bus reporté au n°67 avenue de Versailles.

Rue des Vignes

Dates : du 24 juillet au 1er septembre 2023, aménagement de sécurité, plateau surélevé et trottoirs. Travaux sous fermeture totale de voie à compter du 24 juillet, déviation de la circulation générale.

92, avenue Versailles

Dates : du 3 au 21 juillet 2023, mise en conformité de l'arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite avec neutralisation de l'arrêt de bus.

167, rue de la Pompe

Dates : du 31 juillet au 1er septembre 2023, mise en conformité de l'arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite. L'arrêt de bus ne sera pas desservi pendant la durée des travaux.

Carrefour Vignes - Raynouard - Lamballe

Dates : du 3 juillet au 1er septembre 2023, aménagement de sécurité, élargissement, des trottoirs et création d'un îlot de protection pour piétons.

Rue de Longchamp

Dates : du 24 juillet au 4 août 2023, rénovation de la chaussée. Travaux de nuit prévus du 24 au 28 juillet et du 1er au 2 août avec maintien des cheminements piétons, des accès aux bâtiments et aux entrées de parking.

Rue Poussin

Dates : du 31 juillet au 11 août, de 7h à 18h, réfection de la chaussée et pose d'arceaux vélos avec fermeture totale de la circulation entre la rue Pierre Guérin et le boulevard de Montmorency, neutralisation du stationnement payant, des emplacements vélos, motos, du stationnement handicapés et transports de fonds sur la totalité du tronçon, côtés pair et impair de la rue.

Place Charles-de-Gaulle

Dates : du 24 juillet au 1er décembre, modernisation de l’éclairage public avec déploiement du réseau d’éclairage et des illuminations de l’Arc de Triomphe.

10 rue de Boulainvilliers

Dates : du 30 mai au 13 juillet 2023, remplacement de canalisation sur le réseau de chauffage urbain avec neutralisation du stationnement.