Quilles de huit : deux jours de bataille pour onze titres de champion d'Aveyron

Dès vendredi 14 juillet, les maîtres joueurs et les espoirs masculins ouvrent le bal des individuels à Saint-Amans-des-Côts. Et dimanche 16 juillet, ce sera aux jeunes, aux féminines et aux vétérans d’enchaîner à Sébazac.

C’est un week-end primordial qui attend les quilleurs aveyronnais. Si vendredi 14 juillet et dimanche 16 juillet se jouent les titres de champion d’Aveyron individuel, une autre chose importante est au menu : les qualifications pour le championnat de France de Montpellier. Car chez les femmes comme chez les hommes, le sésame pour le "France" se jouera à un grain de poussière.

À la veille de l’individuel départemental, il n’y a que 15 quilles d’écart entre le 75e, place du dernier qualifié masculin pour Montpellier, et le 95e. La bataille s’annonce mordante. Et avant que les espoirs inaugurent la journée à 8 heures à Saint-Amans pour les individuels hommes, de même que le feront les vétérans à 8 h 15 dimanche à Sébazac avant les féminines et les jeunes, il est l’heure de faire un point sur les favoris.

Qui succédera à Camille Bardou chez les maîtres joueurs ?

Gagner "les vertes" (expression venant de la couleur des licences maîtres joueurs) nécessite un alignement des astres quasi inexplicable. En témoigne Camille Bardou (Campuac), victorieux il y a un an, qui avait du mal à se rendre compte de son exploit sous la chaleur accablante malgré un exceptionnel 8 à 20 mètres en guise de final. Le charme du titre aveyronnais est qu’il ne se dispute que sur une journée, et tous les quilleurs peuvent jouer leur carte. Mais il est vrai que certains ont montré qu’ils s’y connaissaient en exploits ces derniers mois.

Déjà, Christophe Marcillac, champion d’Excellence avec la quadrette Bes, s’avance avec une moyenne de 54,208 quilles et en n’ayant réalisé aucune manche en dessous de 157. Ses coéquipiers Jean-Sébastien Bes et Jean-Marc Planques figurent eux aussi dans le top 5 des moyennes départementales. Et Laurent Izard (Luc) et Xavier Boularot (Rodez) les devancent de seulement quelques quilles, après respectivement cinq et six manches à plus de 160. Tout en soulignant que les 44 premiers qualifiés ont plus de 51 de moyenne et 83 sont au-dessus des 50. Ça en fait des candidats.

Le programme des individuels du 14 juillet à Saint-Amans 8 heures : parties 1, 2 et 3 des espoirs et maîtres joueurs. 10 heures : parties 1, 2 et 3 des maîtres joueurs (au-dessus de 49,542 quilles de moyenne). 14 heures : parties 4, 5 et 6 des espoirs et maîtres joueurs. 16 heures : parties 4, 5 et 6 des maîtres joueurs (au-dessus de 49,542 quilles de moyenne). La répartition des joueurs et des terrains ici.

De nombreuses prétendantes au titre de Chalet et Béteille

Du côté des féminines, Camille Chalet (Le Piboul) et Marion Béteille (Luc) remettent leur titre commun en jeu. Toutes les deux dans le top 10 des maîtres joueuses en lice, elles ne manqueront pas de concurrence sur les terrains de Sébazac. En tête du classement national provisoire avec 50,38 quilles de moyenne, Fanny Chayrigues (Luc) a su tutoyer les sommets lors du championnat par équipes avec cinq manches au-dessus de 102, dont une à 115.

Et une autre Lucoise est dans la même dynamique : Alexia Calviac, qui n’a réalisé que deux manches en dessous de 50 quilles de moyenne et talonne Chayrigues. La championne de France en titre Eléana Rouquette (Saint-Christophe) pourra aussi compter sur sa régularité et sa capacité à signer de grosses parties pour ajouter un bouclier à sa collection. Tout comme Roxane Delpoux (Le Piboul), Alizée Aldebert (Huparlac) Marion Ayral (Lunel) et Coralie Mas (Sévérac). Verdict dimanche soir au bout du spectacle.