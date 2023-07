Aveyron : le groupe Les Squatteurs du blues associe traitement thérapeutique et musique

Formé en 2016 à l’initiative du médecin psychiatre Pierre Kivits et de l’infirmier Olivier Rabereau, au sein du CRPS de l’hôpital Sainte-Marie, le groupe des Squatteurs du blues associe traitement thérapeutique et plaisir de la musique.

La musique a de nombreuses vertus. Sur l’humeur, la créativité et bien évidemment, la santé. Formé en 2016, à l’initiative de Pierre Kivits (médecin psychiatre) et Olivier Rabereau (infirmier), au sein du Centre de réhabilitation psychosociale (CRPS) qui fait partie de la filière réhabilitation du centre hospitalier de Sainte-Marie, le groupe des Squatteurs du blues a déjà bien entamé sa tournée estivale.

D’abord, début juin, à Paris dans le cadre d’une journée organisée par la Caisse régionale d’assurance d’Île-de-France et l’association Handidactique, puis le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique, dans la cour de la préfecture ou encore à Saint-Antonin-Noble-Val, pour le festival "Festiv’Hand". Samedi 8 juillet, à Villefranche-de-Rouergue pour le "off" du festival de jazz. Et depuis 2017, Francis Estèves, connu aussi sous le nom de "Cisco", président de l’association Prodiges, a rejoint le groupe pour superviser la partie artistique. Aussi, en juillet 2021, Opus 16/3 est sortie en CD et sur les plateformes musicales.

Se réadapter

Seulement, pour comprendre l’histoire et la raison des Squatteurs du blues, "il faut prendre toute la chaîne thérapeutique dans son ensemble", souligne Olivier Rabereau. Aujourd’hui, rue Abbé-Bessou, au cœur de ce qui était un ancien hôtel, plusieurs ateliers se côtoient, les pratiques s’entremêlent, afin de proposer aux personnes qui franchissent la porte du CRPS un cadre pour "se réadapter, trouver une écoute attentive ou tout simplement se changer les idées". Bien souvent, ceux qui viennent au centre de réhabilitation sociale suivent un parcours "possiblement très long, qui peut durer plusieurs mois comme plusieurs années, avec des troubles schizophréniques ou bipolaire", poursuit-il.

"Nous essayons de proposer une vision horizontale et non verticale du processus créatif, explique Francis Estèves. Certains sont là depuis la création du groupe. D’ailleurs, il s’agrandit d’année en année et nous allons devoir réfléchir à une autre forme afin de pouvoir accueillir tout le monde." "C’est une chance de pouvoir proposer ce type d’activités ici, à Rodez, complète Olivier Rabereau. Rien ne serait possible sans le soutien des équipes soignantes et la confiance de la direction de l’établissement." Ce travail s’accompagne d’un travail de recherche, universitaire, sur les effets de la musicothérapie associé à la musique assistée par ordinateurs. Et ce, afin de valider les pratiques proposées au sein du CRPS.

Long terme

Les Squatteurs du blues participent ainsi "à déstigmatiser la psychiatrie, prouve que l’on peut réaliser des choses ensemble". "Et puis, face au public, tout est différent. Quand on sort de Rodez pour se rendre sur des scènes qui sont parfois lointaines, c’est un véritable changement pour certains. Une ouverture sur le monde. Mais nous restons aussi des soignants avec un rôle bien précis. Rien n’est jamais acquis. Mais même pour nous, soignants, cela fait évoluer notre vision des choses et nous apporte beaucoup sur tous les plans."

Dans un même temps, la collaboration artistique et thérapeutique se complète par un travail autour du dessin avec Ornella Schuler et Nadia Besse, soignantes auprès du CRPS. "C’est un tout. Nous créons des passerelles entre les pratiques afin de permettre aux patients d’ouvrir leurs horizons, de les faire évoluer dans un environnement différent", explique Francis Estèves. Et le tout, sur un air de musique.