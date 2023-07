Football : premier test pour Rodez face à Châteauroux

Vendredi 14 juillet à 18 heures, les protégés de Didier Santini disputent leur premier match amical à Vichy, face à Châteauroux, finalement maintenu en National par la commission d'appel de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Deux semaines après avoir repris l’entraînement, les joueurs de Rodez vont disputer leur premier match amical de l’intersaison, contre Châteauroux (National), vendredi 14 juillet à 18 heures à Vichy. Cette rencontre met un point final à un stage de cinq jours effectué dans cette ville de l’Allier.

Durant ce moment important de la préparation aveyronnaise, "il y a eu beaucoup de travail physique avec ballon", expose Didier Santini, l’entraîneur sang et or. Le programme a été copieux, avec deux ou trois séances quotidiennes. Et si les Ruthénois ont bénéficié "d’infrastructures exceptionnelles", ils ont dû s’adapter à une météo capricieuse, avec de fortes chaleurs ainsi qu’un orage de grêle poussant à l’annulation d’une séance, mardi après-midi.

Killian Corredor blessé, Haag Giovanni "pas prêt"

Concernant la rencontre de ce soir, le coach espère voir "la concrétisation du travail effectué". Cette opposition, face à un club finalement maintenu en National par la commission d'appel de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) "sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel" par la FFF, pourrait aussi donner lieu à des essais tactiques. "J’aimerais utiliser des systèmes différents, on verra si c’est possible", a-t-il annoncé, sans plus de précision.

Côté effectif, Killian Corredor, victime d’une entorse d’une cheville durant le stage, manquera à l’appel. Hatim Far, qui a subi un coup lors d’un entraînement, ainsi que Kevin Boma sont aussi absents. La plupart des recrues seront de la partie, à l’exception de Giovanni Haag. "Il n’a pas joué pendant un an, il faut attendre au moins cinq ou six semaines pour qu’il soit prêt", estime son nouvel entraîneur. À noter que trois jeunes issus de la réserve figurent dans le groupe : Anton Khelil, Hugo Garié et Lorenz Guintini.