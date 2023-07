Guerre en Ukraine : tué près de Bakhmout, le journaliste français Arman Soldin fait chevalier de la Légion d'honneur

Le 9 mai 2023, Arman Soldin, reporter français de l'AFP, était tué en Ukraine par une frappe de roquettes. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.

Révélée par l'AFP, l'information avait suscité une immense émotion en France. Le mardi 9 mai 2023, Arman Soldin, reporter de l'AFP âgé de 32 ans, était tué par une frappe de roquettes près de Bakhmout, en Ukraine. Le journaliste a été décoré à titre posthume.

Fait chevalier de la Légion d'honneur

Dans le Journal Officiel en date du vendredi 14 juillet 2023, sept décrets sont inscrits dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est le numéro six qui mentionne le reporter français : "est nommé au grade de chevalier avec effet du 28 juin 2023, M. Soldin (Arman), journaliste reporter d'images ; 8 ans de services. Tué dans l'exercice de ses fonctions le 9 mai 2023".

D'immenses hommages

Après l'annonce de la terrible nouvelle par l'AFP, d'immenses hommages avaient été publiés. "Je n'ai juste pas les mots mon pote, mon binôme. Le meilleur, le plus pro, le plus calme, le plus souriant, le plus humain. Le plus vivant. Pour Toujours", avait écrit Daphné Rousseau, qui faisait équipe avec Arman Soldin sur le terrain.

Parmi les innombrables messages diffusés sur les réseaux sociaux, c'est le sourire du journaliste qui a été mentionné à plusieurs reprises. "Un rire tonitruant et une passion dévorante pour la vie et ce qu'il faisait", saluait Paul Gasnier, journaliste pour Quotidien.

"Ce mec était un putain de rayon de soleil, le sourire en bandoulière, et même depuis l'Ukraine et son théâtre de guerre, il arrivait à trouver de la lumière dans les moments les plus sombres", racontait, pour sa part, François Rauzy, journaliste sportif pour France Bleu Armorique.

Plusieurs journalistes français tués en Ukraine

Au 9 mai, il était au moins le 11e reporter, fixer ou chauffeur de journalistes à avoir été tué en Ukraine. Il s'agissait du troisième journaliste français. En mars 2022, Pierre Zakrzewski, cameraman franco-américain pour la chaîne Fox News, était décédé suite à des tirs contre son véhicule près de Kiev. Toujours en mars 2022, Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste à BFMTV, est décédé alors qu'il couvrait une opération d'évacuation près de Sievierodonetsk.