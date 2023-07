Lédergues. Le beau pique-nique du club des aînés

Le pique-nique traditionnel de l’association "Générations mouvement" de Lédergues s’est déroulé, dans la salle polyvalente et non à l’arboretum comme chaque année, afin d’échapper au caprice du temps de ces derniers jours. 160 adhérents étaient présents pour ce rendez-vous tant apprécié où les personnes invalidantes, âgées et à mobilité réduite se retrouvent et passent de bons moments ensemble dans la convivialité. Des jeux, des chansons, des blagues, des danses ont meublé cette journée très attractive et ludique dans une très bonne ambiance. Les 20 nonagénaires de 90 à 96 ans ont été mis à l’honneur. Ils ont reçu une belle carte d’anniversaire, réalisée à l’atelier "Pergamano" et une pochette en tissu varié, confectionnée par Renée. Elle était, garnie d’une savonnette parfumée et d’une friandise pour accompagner leurs couverts rose et bleu. Très contents de se retrouver et heureux d’être là, c’est l’occasion, en plus des messages téléphoniques passés par la présidente le jour J, de fêter les anniversaires, pour certains déjà passés et pour les autres à venir.

Une ovation leur a été faite au moment du dessert où les gâteaux à la broche brillaient de cierges étincelants.

Une surprise fut réservée à la présidente et Christian, qui ont reçu de nombreux cadeaux offerts par l’ensemble des adhérents. Fortement émus, touchés et comblés les jumeaux ne s’y attendaient pas.

Ils ont remercié sincèrement, chaleureusement et affectueusement tous ceux qui ont manifesté leur reconnaissance et pour ce beau geste. Le club se donne rendez-vous le 15 septembre pour la sortie dans le Lot.