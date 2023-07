Sébazac-Concourès. Les Aînés du Causse Comtal en visite à Lyon

Cette année, les Aînés de Sébazac partaient à la découverte de la ville de Lyon. Ils étaient 46 au départ du voyage.

La première visite les amenait sur la colline de la Croix Rousse, haut lieu des Canuts et de ses tisserands.

Le deuxième jour, après une visite des halles de Paul Bocuse, les 46 touristes montaient sur la colline de Fourvière. Sa cathédrale domine la ville. Ils profitaient du splendide panorama sur la ville de Lyon.

Après le funiculaire, la vue sur le vieux Lyon et la cathédrale St- Jean, visite de la vieille ville et passage au travers des traboules. La journée se terminait par une croisière sur la Saône et le Rhône à la découverte des quais et des nouveaux quartiers de la presqu’île.

Le séjour se terminait par la ballade en petit train dans le parc de la Tête d’Or. La gastronomie lyonnaise était particulièrement appréciée des Aînés. Très beau voyage !

Quelques informations pour les adhérents : goûter jeudi 7 septembre, suivi de la projection du film "Biquefarre" qui fête cette année ses 40 ans. Inscriptions avant fin août auprès de Nicole Enjalbert au 05 65 46 96 95.

Sortie du vendredi 13 octobre sur l’Aubrac (attention changement de date, prévu le 12 octobre initialement). Visite de la fromagerie, coutellerie Durand et visite des cabrettes et cornemuses à Cantoin. Inscriptions avant le 15 septembre.

Bonnes vacances à tous !