Marcillac-Vallon. Les enfants du catéchisme ont visité la cathédrale de Rodez

En cette fin d’année scolaire, les enfants du catéchisme ont fait fi d’une météo alarmiste pour aller visiter la cathédrale de Rodez, accompagnés de quelques parents, des catéchistes et de frère Foucauld, curé de la paroisse. Pendant qu’un premier groupe partait à "l’assaut" du clocher, (402 marches tout de même), le deuxième découvrait la cathédrale, s’émerveillant devant la richesse de son histoire, la beauté de son architecture et de ses nombreuses œuvres d’art. Au retour de cette visite, rendez-vous a été donné au 20 septembre pour la rentrée du catéchisme qui s’adresse aux enfants du CE1 au CM2, avec des parcours adaptés à chaque âge.

Comme l’année écoulée, le patronage accueillera les enfants chaque mercredi, à la maison paroissiale, de 8 h 45 à 11 h 30. Pour les enfants scolarisés le mercredi matin, notamment ceux de l’école de Souyri, une solution est en cours d’élaboration. Pour les plus jeunes, dès 3 ans, des rencontres d’éveil à la foi seront proposées autour des grandes fêtes religieuses. Afin d’organiser au mieux les groupes, les familles sont invitées à inscrire leurs enfants au plus tôt, si possible avant le 15 juillet.

Contact : 05 65 71 73 31 / stvincentduvallon@orange.fr