Salles-la-Source. Libre cours aux cascades

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est lorsque des arrêtés de sécheresse sont actifs que les ruisseaux et cascades de Salles-la-Source retrouvent leurs débits naturels : il y a de l’eau au trou Marite et à la cascade du trou de l’Arnus. La cascade de la Crouzie (photo) et la grande cascade ont retrouvé leur beauté exceptionnelle. Explications : l’usine hydroélectrique est à l’arrêt et de ce fait, des connexions souterraines mal connues, dès qu’il y a débordement des barrages, font que l’eau coule au trou Marite et le ruisseau de la gorge au loup a repris vie pour le grand plaisir des visiteurs, toujours plus nombreux.