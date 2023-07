Marcillac-Vallon. Sport quilles : les féminines clôturent le championnat en beauté

Lors de la finale du championnat Aveyron qui s’est tenue le week-end dernier à Lassouts, sous un soleil de plomb, trois équipes marcillacoises sont montées sur le podium. Le samedi, Margot Privat et Leïla Foulquier sont devenues vice championnes d’Aveyron en ados 15 ans Promotion avec 1 038 quilles. Le lendemain, ce sont deux titres de championnes d’Aveyron qui ont été remportés en seconde série par Aurélie Périé et Marie Zabrocki et en Promotion À part Pascale Féral-Rols et Virginie Granier.

Les autres équipes féminines ont également bien défendu les couleurs locales. Elise Delagnes/ Jade Falip, 12e en ado 18 ans Excellence ; Lola Zabroki/Lauriane Cavalié, 6e en Excellence ; Brigitte Sousa/Anne Issalis, 5e en troisième série ; équipe Foulquier (Sonia Foulquier, Emmanuelle Ferrière, Agathe Delabarre, Anne Laure Périé, Emilie Roumec), 9e en cinquième série ; Elise Delagnes/ Jade Falip 12e en ado Excellence ; Perrine Lafarge, 5e en individuelle ado 15 ans. Cette saison a été un bon cru pour la section féminine avec 5 joueuses qualifiées pou

r les prochains individuels Aveyron qualificatifs pour le championnat de France à Montpellier. Mention à Zoé Monteillet de l’école de quilles qui s’est déjà brillamment qualifiée.