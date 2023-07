Salmiech. Tir à l’arc : un concours de haut niveau

Les Archers du Céor organisaient un concours annuel de tir 3D, manche qualificative du championnat de France de tir à l’arc. Cette discipline est pratiquée en pleine nature sur un parcours varié où sont disposées 24 cibles animalières grandeur nature à des distances variant de 5 à 40 m. L’archer tire deux flèches dans un temps limité et, selon la précision, marque des points qui s’additionnent au fil du parcours. Ce sont 71 archères et archers venus des 4 coins de l’Occitanie et même d’ailleurs qui ont testé leur adresse à cet exercice. Des archers de très haut niveau étaient présents et notamment l’Albigeois Davis Jackson, champion du monde en titre de tir 3D en arc classique. L’après-midi, se déroulait la finale départementale de tir à l’arc jeunes qui réunissait 32 archers en herbe de 7 à 14 ans sur un parcours adapté. Les résultats très encourageants témoignent du grand intérêt des enfants pour cette discipline qui allie concentration, maîtrise et confiance en soi.