Aveyron : 11e édition de la Route randonnée découverte, à cheval sur la rencontre

La 11e édition qui mêle balades, patrimoine et spectacle équestre, relie le Mont Lozère à Campagnac du 22 au 29 juillet.

Sur les fonts baptismaux de la route du sel, Vanessa Sandoval a pris le relais voici onze ans pour proposer la Route randonnée découverte (RRD). Hier à Campagnac, lors de la présentation de la nouvelle édition, elle n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage au fondateur "de l’itinérance équestre décédé le 26 mai dernier". "Le garder dans notre mémoire pour regarder vers l’avenir."

Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va est nécessaire. C’est sur ce socle fraternel que s’appuient Vanessa Sandoval et ses bénévoles venus de l’Occitanie et de Clermont-Ferrand. "Je les remercie du fond du cœur, ainsi que les baliseurs de l’Aude, sans qui, il ne serait pas possible de repérer des sentiers, d’en rouvrir certains et de participer au maintien de chemins ", précise-t-elle.

Du patrimoine naturel et bâti, les quelque soixante-dix cavaliers pourront en profiter grâce au superbe parcours mis sur pied (lire par ailleurs). Des cavaliers et pas seulement car la "RRD" s’ouvre aussi aux marcheurs et vététistes. Tout pérégrine. " L’être humain est un bipède, un animal qui marche. Et c’est avec la marche que la pensée prend forme ", a écrit Antoine de Baecque dans son magnifique ouvrage "Histoire de la marche". " Cela permet une première approche du cheval, une belle expérience car il y a beaucoup d’a priori ", confie Vanessa Sandoval pour qui le cheval offre la liberté de vivre en toute simplicité. Loin du cliché snob. Et d’insister sur ce vœu de partage : " Pour cette raison, l’objectif est de rester associatif pour ouvrir à tout public. "

Convivialité

Une quête de nature, une invitation au voyage saluée par Georges Bonnefous, président du comité départemental d’équitation de l’Aveyron. "Nous la soutenons car cela demande beaucoup de temps et de travail, heureusement qu’il y a des bénévoles." Des bénévoles mobilisés qui aiment se retrouver et découvrir d’autres lieux. "Je suis sur la RDD depuis quatre ans et j’y consacre une partie de mes vacances avec joie. L’ambiance et l’entente y sont formidables. On se retrouve tous, bénévoles et randonneurs avec beaucoup de plaisir", déclare en ce sens Stéphane, bénévole venu du Puy-de-Dôme. Une joie ressentie par les participants comme les accueillants pour les moments d’échanges proposés en chemin. "Accueillie en 2015 et 2019, la route randonnée découverte est fidèle à sa réputation : la convivialité et une super ambiance. C’est une très belle manifestation avec l’arrivée des cavaliers, le bivouac, les spectacles de qualité internationale, elle a un attrait important auprès des locaux et des touristes", déclarait Alain Cézac, ancien maire de Mur-de-Barrez.

"Un goût de revenez-y"

Un sentiment partagé par Jean-Michel Ladet, maire de Campagnac qui a aussi reçu la "RRD" par le passé. "Il y a un goût de revenez-y. Ces manifestations sont conviviales, apportent des retombées pour nos villages, il faut les pérenniser." L’édile de Campagnac en mesure bien l’impact en s’exprimant ainsi sur la place dénommée "Les motards du viaduc". Sa commune accueillera mille motards (soit plus du double de sa population) pour un rassemblement national mi-août pendant une semaine. Et pour un goût de "revenez-y", le mieux est d’arpenter l’une des étapes. Comme une halte au camping chaleureux de Sabrina à Banassac ou de partager marché gourmand et spectacle équestre à Campagnac, histoire de déguster un morceau de fouace de la maison Cavalier. Comme quoi, tout est déjà écrit !