CARTE. Un violent épisode orageux attendu cette nuit de samedi à dimanche : 10 départements en orange jusqu'à minuit, 17 en jaune jusqu'à 6 heures

La nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet s'annonce agitée dans certains secteurs de l'Hexagone. Si dix départements restent en vigilance orange (orages) ce samedi jusqu'à minuit, 17 ont été placés en vigilance jaune (orages et pluies-inondations) communique Météo France dans son dernier bulletin prévisionnel du samedi 15 juillet publié à 16 heures. L'alerte est maintenue jusqu'au dimanche 16 juillet à 6 heures.

Les départements en vigilance orange et jaune (orages) ce samedi 15 juillet jusqu'à minuit. Capture d'écran - Météo France

Les 17 départements en vigilance jaune (orages) ce dimanche 16 juillet jusqu'à 6 heures. Capture d'écran - Météo France

D'importants cumuls de pluie et des chutes de grêle sont possibles

En effet, un bref épisode orageux pouvant engendrer un risque de grêle (5 centimètres), de fortes rafales de vent (80km/h) ainsi que d'intenses précipitations, pouvant entraîner des inondations locales, est attendu en soirée et jusqu'à ce dimanche matin du sud du Massif central au Nord-Est jusqu'au nord de Rhônes Alpes et en Franche-Comté.

Ce samedi soir, ces orages vont progresser vers l'est, s'étirant du nord du Massif central au nord de l'Alsace en passant par l'Auvergne et la Bourgogne. Ils devraient s’étendre dans la nuit de l'est de l'Auvergne et du nord de Rhône-Alpes à la Franche-Comté à l'Alsace.



En matinée, ce dimanche 16 juillet, les orages les plus forts éclateront du Jura au Nord de Rhône-Alpes avant de s'évacuer vers l'Italie et la Suisse avant 9 h.