Decazeville. Handi-jazz : les jeunes percussionnistes animent la ville

Handi-jazz, une composante du festival Mines de jazz, permet aux enfants en difficulté de s’ouvrir à la culture et à la musique.

Très récemment, les élèves des classes Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) des écoles Jean-Macé et du Sailhenc, à Decazeville, de la classe de 6e Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) du collège Paul-Ramadier et les enfants de l’IME (Institut médico éducatif) de Cransac, ont proposé des concerts en plein air, à l’école du Sailhenc, devant la fresque Jean-Meyniel près de l’école Jean-Macé ainsi que sur le parvis de la mairie de Decazeville.

Voir les jeunes progresser…

Sous la férule de l’équipe d’Handi-jazz, après des répétitions dans chaque classe, ces jeunes se sont donc regroupés pour intervenir en public, pour la plus grande joie des parents, des enseignants et de la population, proposant des spectacles colorés, autour des rythmes brésiliens d’une batucada et de ses percussions. Et leurs déplacements dans les rues decazevilloises ne sont pas passés inaperçus. "C’est formidable de voir progresser ces jeunes au fil des mois. Cela prouve que la musique fait tomber des barrières, permettant à ces enfants de produire de la musique de qualité malgré leur handicap ou difficultés", se réjouit Freddy Ricci, infatigable intervenant de la section Handi-jazz et du festival Mines de jazz, travaillant pour l’occasion en partenariat avec les JMF (Jeunesses musicales de France).