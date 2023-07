Luc-la-Primaube. L’Amicale des anciens de l’enseignement catholique dans le Tarn-et-Garonne

Le bureau de l’Amicale des Anciens de l’Enseignement Catholique de l’Aveyron a organisé une sortie d’une journée en covoiturage, pour découvrir un joli coin du Tarn-et Garonne.

Tout d’abord, à l’aide d’une visite guidée intéressante, les 36 participants sont partis à la découverte d’un charmant village de caractère, Saint-Antonin-Noble-Val, situé à la limite du Quercy et du Rouergue.

Ils ont arpenté ruelles et venelles, datant de huit siècles pour certaines, de cette petite cité médiévale comportant aussi un système de canaux traversant la ville et admiré de beaux monuments, comme la "Maison de l’amour", la maison dite du Roy… les maisons à ogives, colombages et autres bâtiments classés au patrimoine national. Une attention particulière pour la plus ancienne maison romane datant de 1125, l’ancien palais vicomtal ayant fonction judiciaire, devenu ensuite palais consulaire, restauré par Viollet-le-Duc. Deux autres visites fort instructives : celle d’une ancienne tannerie, ainsi que celle d’un moulin à huile.

Cap ensuite vers l’abbaye de Baulieu en Rouergue où un écran de verdure offre un jardin à contempler.

Les visiteurs y pique-niquent à l’ombre des grands arbres. Cette ancienne abbaye créée en 1 144 a bien failli disparaître car elle était en ruines.

Heureusement, elle a été sauvée par deux amateurs d’art contemporain, Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi, qui l’ont achetée, faite restaurer et ensuite léguée au centre des monuments nationaux.

Le groupe a bénéficié d’une visite guidée de l’exposition d’art moderne comportant des œuvres majeures de Debuffet, Hantaï… Dans un second temps, chacun a pu découvrir librement le monument historique.

Pour conclure la journée, une collation a été partagée.

Ce fut une belle journée.

Et pour continuer sur la lancée, une nouvelle sortie est aussi organisée, cette fois-ci en Dordogne et en car, avec un beau programme à la clé.