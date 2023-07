Rugby : les Bleus champions du monde des moins de 20 ans, troisième titre consécutif pour la France

Performance stratosphérique des Bleus, vendredi 14 juillet 2023, en finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. La France a étrillé l'Irlande (50-14), pour une troisième couronne.

Ils devaient prendre une revanche : ils l'ont fait ! Les Bleus ont enlevé une troisième Coupe du monde consécutive, vendredi 14 juillet 2023, en Afrique du Sud, en croquant l'Irlande en finale, 50-14. Après avoir perdu le duel face au XV du Trèfle au Tournoi des Six Nations plus tôt cette année, les moins de 20 ans n'ont laissé aucune chance à leur rival, pour conquérir une troisième étoile (2018, 2019, 2023) !

Le rouleau compresseur en seconde mi-temps

Les U20 avaient marché sur l'Angleterre en seconde mi-temps de la demi-finale, infligeant un 38-7 à leur adversaire, après être passés à côté du premier acte (14-24). En finale, la France était, cette fois-ci, devant à la pause, menant 17-14 face à l'Irlande. Mais comme face aux Anglais, les jeunes ont accéléré durant les 40 dernières minutes et ont tout simplement surclassé les Irlandais, fanny après la pause : 33-0, pour un score final sans appel : 50 à 14 !

Une superbe génération

La puissance collective des Bleus a été impressionnante. Le premier des deux essais inscrits par l'arrière Mathis Ferté, permettant à la France de recoller à l'Irlande, donnait déjà le ton d'une finale parfaitement maîtrisée par la relève.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2618\ufe0f QUEL ESSAI DES BLEUETS ! La France revient à hauteur de l'Irlande



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv

Celle-ci a pu compter sur un Marko Gazzotti encore époustouflant, et qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la compétition. Le numéro 8 a performé, dans le sillage d'un pack d'avants qui a totalement rempli sa mission contre l'Irlande. Les Bleus ont eu faim, jusqu'au bout, comme en témoigne ce rush du capitaine Lenni Nouchi en fin de rencontre, qui s'est démené pour inscrire le sixième des sept essais tricolores.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2618\ufe0f Tout un symbole, le capitaine Lenni Nouchi inscrit le 6e essai pour parachever le titre des Bleuets face à l'Irlande



Suivez la finale du Mondial U20 sur la chaine L'Équipe dans votre espace tv

L'exploit des U20 est d'autant plus fort qu'il a été réalisé sans deux grands noms : Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey. Le premier a terminé la saison 2022-2023 en tant que meilleur marqueur d'essais en Top 14 avec Pau, quand le second a été titularisé à 17 reprises avec l'UBB. Le duo fait partie des 42 joueurs sélectionnés pour le premier stage de préparation à la Coupe du monde, en septembre, et n'était donc pas du voyage avec les U20.

Année royale... jusqu'au bout ?

Après avoir mis la main sur le Challenge Cup avec Toulon, la Champions Cup avec La Rochelle et maintenant la Coupe du monde U20, le rugby français brille de mille feux, en 2023. Une dynamique exceptionnelle qui arrive au meilleur moment, puisque l'Hexagone accueille la Coupe du monde en septembre, où le XV de France fait figure de favori.

Si les moins de 20 ans viennent de rafler une troisième couronne consécutive, "les grands" ont, pour leur part, échoué autant de fois en finale d'un Mondial (1987, 1999, 2011). Les planètes semblent alignées pour que la roue tourne, enfin.