Tour de France 2023, étape 14 : et maintenant, place aux Alpes !

La 14e étape du Tour de France 2023 voit les coureurs partir à l'assaut des Alpes, ce samedi 15 juillet. Le tracé part d'Annemasse et mènera le peloton jusqu'à Morzine Les Portes du Soleil.

Déjà bien rincé, le peloton du Tour de France aborde samedi 15 juillet 2023 la première des quatre étapes alpestres, le début d’une orgie de cols pour départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris pour la victoire finale.

Excitation et peur

Joux-Plane, Forclaz, col de la Loze, côte de Domancy… autant de hauts lieux de la Grande Boucle que les coureurs égrènent sur leur chapelet dans un mélange d’excitation et de peur. Avec impatience pour certains comme Pogacar et Vingegaard qui se tiennent en une poignée de secondes au classement général. Avec angoisse pour la plupart des coureurs qui ont déjà bien transpiré dans ce Tour de France “fast and furious”.

Les coureurs du Tour de France partent à l'assaut des Alpes, ce samedi 15 juillet 2023. DR

L'étau se resserre

Longtemps fixé à 17 secondes, l'écart entre le maillot jaune Jonas Vingegaard et son dauphin Tadej Pogacar a été divisé par deux. Il n'y en a plus que 9 qui séparent les deux coureurs, alors que le dernier cycliste sur le podium, Jai Hindley, est à 2 minutes 51 de la tête de course.

Où suivre l'étape ?

Départ d’Annemasse à 13 h 05, arrivée à Morzine à 17 h 18, ce samedi. La prise d'antenne et le début de la 14e étape seront diffusés sur France 3, dès 12 heures 55. La traditionnelle bascule aura lieu à 15 heures, pour suivre la fin du tracé sur France 2.