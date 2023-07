Luc-la-Primaube. De belles vacances avec des activités sportives ou manuelles à la MJC

Le thème retenu par la MJC de Luc-la-Primaube pour la première semaine des vacances d’été était "Le monde de Némo" pour les 3/5 ans avec au programme des ateliers manuels, de motricité, de coopération, du sport, des défis… Pour les 6/8 ans, des jeux leur étaient proposés avec une sortie à accrobranches à Combelles, des Olympiades à la Maison Ste-Anne et la caravane du sport à Ste-Juliette sur Viaur… Nature et découverte étant au programme des 9 ans et + avec le jeu du savant fou, une balade sensorielle, une sortie sur les berges du lac de la Brienne… Au programme de la semaine du 17 au 21 juillet : "Le livre de la jungle" (grand jeu, défis, sport, culture, coopération, activités manuelles…) pour les plus petits, "Musique et spectacle" (activités manuelles, découverte, sport, BMX…) pour les 6 à 8 ans et "Journée mondiale et internationale" (rugby, plastique fou et création de stickers, théâtre, sortie à Brousse-le-Château…) pour les plus grands. Tous les enfants de l’accueil de loisirs de la MJC se rendront au festival Cap Mômes à Espalion le vendredi 21 juillet.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.