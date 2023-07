Réquista. Julie pour seconder Chantal cet été à l’office de tourisme

Depuis quelques jours, les usagers ont découvert une nouvelle intervenante auprès de Chantal au guichet de l’Office de tourisme. Il s’agit de Julie âgée de 22 ans qui a choisi de travailler pour la saison estivale au sein de l’OT du Réquistanais, pour apprendre et découvrir plus en profondeur le territoire dont elle est originaire. En effet, étant native du Dourn (81340), elle a grandi entre l’Aveyron et le Tarn et elle a construit au fur et à mesure une attache particulière pour le pays du Réquistanais. De nature sociable et curieuse, aimant le contact, le travail au sein de l’OT correspond totalement à sa personnalité. Passionnée de randonnées, de voyages et d’aventures, elle revient d’un voyage au Canada où elle a pu faire une partie de l’unique GR existant en Amérique du Nord. Une expérience inoubliable et sportive qui a renforcé ses envies de découvrir de nouveaux paysages et réaliser de nouveaux challenges. Concernant ses études, elle a passé une Licence de Droit à l’Université Champollion d’Albi avant de partir la rentrée dernière à Toulon effectuer son Master 1 "Justices, Procès et Procédures". Pour la rentrée prochaine, elle part à Bayonne pour son Master 2 spécialisé dans le droit des mineurs. Son projet est de passer le concours de commissaire de police à la fin de l’année scolaire pour essayer de travailler au sein de la Brigade de Protection de la Famille, de la Brigade Criminelle (BC) ou de la Brigade Anti-Criminalité (BAC). En attendant, bienvenue à Julie à l’OT que les touristes de passage auront du plaisir à rencontrer.