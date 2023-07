Sébazac-Concourès. Pas de clair de lune au marché gourmand

Il y avait foule au marché gourmand ce vendredi 7 juillet. Les organisateurs devaient même ajouter des tables supplémentaires. L a buvette battait son plein, les exposants débordaient de clients. On se saluait, on discutait, on goûtait à tous les plats régionaux, aux gourmandises mises à disposition. On profitait aussi de la musique avec Axel Reynès. Une soirée fort sympathique, quoi ! Mais c’était sans compter sur la météo capricieuse de cette fin de soirée. Un orage traître venait troubler cette quiétude. Les consommateurs pliaient boutique rapidement afin de chercher un abri. Les stands pliaient eux aussi pour mettre leurs produits à l’abri de la pluie.

Fort heureusement les affaires avaient bien marché pour nombre d’entre eux qui partaient en ayant écoulé toute leur marchandise.

Les participants étaient privés du plaisir de manger au clair de lune. Ce fut court mais intense !

La fréquentation prouvait, encore une fois, que le marché gourmand de début de vacances à Sébazac est très apprécié !