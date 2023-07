Réquista. Des noces de diamant pour Odile et Jacques

Odile et Jacques Boudes ont célébré leurs 60 ans de mariage. Un accomplissement remarquable. Entourés de leur famille et de leurs amis proches, ils ont choisi le restaurant l’Oasis à Réquista pour fêter leurs noces de diamant. La journée a été empreinte d’une atmosphère magique, où convivialité et émotions se sont entremêlées. Les enfants et petits-enfants ont partagé des souvenirs touchants, rappelant les moments forts de ces 60 années passées ensemble, l’un à côté de l’autre, l’un pour l’autre. Centre Presse félicite chaleureusement Odile et Jacques pour cet incroyable parcours de vie. Leur amour et leur complicité sont un exemple pour tous. Que cette flamme continue de brûler intensément, et que chaque instant soit savouré avec joie et gratitude. La famille tient à exprimer sa reconnaissance envers le restaurant l’Oasis, qui a offert un accueil des plus chaleureux. Le menu savoureux a enchanté tous les convives, ajoutant une touche gustative inoubliable à cette journée mémorable.

Odile et Jacques, peuvent être fiers de ces 60 années d’amour et d’engagement.