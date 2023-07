Luc-la-Primaube. La richesse et le dynamisme du tissu associatif ont été soulignés

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, le maire Jean-Philippe Sadoul s’est félicité du dynamisme, de la richesse et de la qualité des animations sur la commune, proposées par les associations durant les mois de juin et juillet : spectacles de fin d’année scolaire des quatre écoles de la commune, festivités de La Primaube et Luc, soirée 100 % musique MJC, théâtre avec Bruits de Couloirs, l’Octogonale, rando gourmande, 50 ans de la Pétanque primauboise, animation du marché, rallye du Rouergue, fête de la musique, bal du 13 juillet… Il a également remercié les élus et les administrés qui se sont rassemblés le 3 juillet devant la mairie de Luc à l’appel de l’association des maires de France, pour défendre les valeurs de la République.