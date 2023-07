Espalion. Les Rossignolets ont enchanté l’église de Perse

La Chorale Royale "Les Rossignolets d’Arlon" a attiré une belle assistance à l’église romane de Perse réputée pour la qualité de son acoustique. Arlon est une ville francophone belge proche du Luxembourg et de la France. Ce groupe vocal de jeunes, filles et garçons de 7 à 21 ans est complété par les voix d’homme était en séjour musical en Aveyron pour y découvrir une région chère à son directeur Samuel Raynal qui y a ses origines familiales. Le concert donné a montré les qualités vocales de ce groupe capable d’enchainer chants sacrés et profanes allant d’un vibrant "Avé Maria" jusqu’au "Champs Élysées" de Joe Dassin en passant par un émouvant "Oser la Vie" de Théo Mertens. Une prestation appréciée par un public connaisseur.