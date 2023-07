Espalion. Soutien à la lecture : les bénévoles mis à l’honneur

Dernièrement, après la fin de l’année scolaire, Éric Picard, maire et Claudine Bussetti, adjointe aux affaires sociales, ont reçu les bénévoles qui aident tout au long de l’année des enfants des classes de CP et CE1 des écoles privées et publiques d’Espalion dans leur apprentissage de la lecture.

Cette action a été mise en place par la ville depuis 2015 pour accompagner les élèves une fois par semaine dans leurs parcours d’apprentis lecteurs en collaboration avec les enseignants et les parents. Une vingtaine d’élèves ont été accompagnés cette année par l’équipe de bénévoles. Cet accompagnement gratuit ne se substitue en aucun cas au travail effectué par les enseignants et l’indispensable implication des parents dans l’aide aux devoirs.

Cette réunion en mairie a permis un moment d’échange sous forme de bilan et de remercier tous ces bénévoles pour leur implication quotidienne.

Ces moments de partage avec les enfants, permettent de renforcer les liens entre intergénérationnels.