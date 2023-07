Luc-la-Primaube. Tennis : les 11-12 ans filles, championnes régionales

Dimanche 25 juin, se sont tenues les finales régionales sur le site de la ligue de tennis à Balma. Toutes les catégories de jeunes étaient présentes avec plus de 20 équipes et le Tennis-Padel club de la Route d’Argent de Luc-la-Primaube, Calmont et Olemps, avait le privilège d’être représenté par l’équipe 11-12 ans filles. Cette équipe était composée d’Elin, Lise et Eline. Elles ont remporté 3/0 la finale régionale D2 contre le club de l’Hers proche de Toulouse.

Elles sont donc championnes régionales 2023 catégorie 11-12 ans division 2.

Bravo à elles pour cette belle performance qui honore le club luco-primaubois. Le dernier titre régional remporté par le club datait de 2018.