Bozouls. Au centre équestre, Yves Combet en selle vers de nouveaux horizons

C’est sous une haie d’honneur avec beaucoup d’émotion qu’Yves a été accueilli jeudi soir pour récompenser son investissement, la création et le développement du centre équestre de la cité.

Yves Combet c’est 31 ans d’histoire au sein du centre équestre de Bozouls. Yves et les chevaux c’est une passion apparue dès son plus jeune âge en 1978 et ce passionné aura marqué son passage et son dévouement à ce centre équestre qui a été créé en 1992, 1993 quand Yves y est recruté comme moniteur diplômé.

À l’époque cela se passait avec les moyens du bord, dans l’ancienne gare de la cité ! Que de changements depuis avec des installations de bon niveau. En 2002, c’est la création du poney club avec des moniteurs et monitrices. Plus tard, grâce à son professionnalisme, le centre obtient le label du bien-être animal. La participation a de nombreux concours fera de ce centre une référence. " Yves, je cherchais une façon originale de te souhaiter un bon départ et puis je me suis dit que rien ne valait un message classique. C’est pour cela que je te souhaite de profiter de ce temps pour faire ce que tu aimes et de le partager avec tes proches (et un peu avec nous). Tes reprises vont nous manquer, mais tu mérites tellement cette pause qu’on ne peut pas te retenir, cela serait égoïste. Yves, l’heure est venue à présent de te souhaiter un bon repos et d’autres aventures avant la retraite. Qui est plus que méritée après toutes ces années passées à travailler à nos côtés. Tu as su faire preuve d’un grand professionnalisme durant toutes ces années, et ce même dans les moments les plus durs. Merci pour nous avoir transmis une partie de tes compétences, de ton savoir-faire et de ton savoir être (et de ton esprit de compétition).

Nous avons pu apprendre à tes côtés, et ton départ va beaucoup nous affecter. Je te souhaite et le bureau du centre équestre se joint à moi pour te souhaiter une très bonne chance pour de nouvelles aventures. Merci", précise le dirigeant de l’association.

Le centre équestre et poney club de Bozouls est géré par une asso-

ciation loi 1901, l’association des cavaliers du Causse. Elle a pour but de permettre à chacun de pratiquer l’équitation dans de bonnes conditions, se faire plaisir à cheval ou à poney, à un tarif raisonnable. En 1995, le club a reçu l’agrément jeunesse et sport et l’agrément de la fédération Française d’équitation (FFE) l’association est aujourd’hui forte de plus de 180 adhérents et 150 licenciés. La pratique de l’équitation à cheval ou à poney est dispensée par 2 moniteurs diplômés d’État : ainsi qu’une animatrice poney. Le club accueille tous les cavaliers à partir de l’âge de 4 ans.

Les Cavaliers du Causse : la gare 12340 Bozouls 05 65 44 91 84.