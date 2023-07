Saint-Martin-de-Lenne. Des bancs contre l’isolement à l’école

Les élèves de l’école on peint des bancs et y ont écrit des mots afin de lutter contre l’exclusion. Cela fait suite à un travail en éducation morale et civique mené tout au long de l’année.

Il s’agit par différents moyens de prévenir le harcèlement et l’isolement qui pourraient concerner n’importe quel élève au cours de sa scolarité.

Le climat de la classe, les dispositifs proposés visent à respecter le rythme de l’enfant et lui permettre de se sentir dans un cadre sécurisé. La classe flexible participe à ce bien être. Pour régler les conflits qui peuvent apparaître ils utilisent les messages clairs : il s’agit pour l’élève qui se sent agressé de mettre des mots sur ce qu’il ressent, ses émotions.

Un travail a été fait pour exprimer les nuances des sentiments. Dans la cour, ils ont mis en place la boîte à objets. Ces objets (vaisselles, cartons, cordes) sont mis à disposition, détournés pour proposer des jeux. Les élèves font travailler leur imagination et sortent des jeux de cour de récréation, comme le football.

Les bancs font suite à tout ce travail : autour du mot amitié les élèves ont cherché des mots à associer. Pour cela ils ont peint les bancs et écrit des mots. Quand un élève se sent seul, mal compris il va s’y asseoir. C’est un signal pour les autres pour qu’ils viennent lui proposer de l’intégrer dans leurs jeux.

