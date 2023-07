Decazeville. La nouvelle cantine entrera en service en 2024

Depuis près d’un mois, les ouvriers s‘activent sur le chantier de la nouvelle cantine de l’école Jean-Moulin et Jean-Macé. "C’est le gros projet de notre mandature avec un budget de 830 000 euros", se félicite Sylvie Tarbouriech, élue chargée des affaires scolaires. Un projet réclamé depuis plusieurs années par les parents d’élèves pour le confort quotidien des enfants. Jusqu’à présent, ils se déplaçaient tous les midis jusqu’au restaurant municipal, à un demi-kilomètre, en bus pour les maternelles, à pied pour les plus grands. Après la fin des travaux, prévus fin janvier prochain, ils ne seront qu’à quelques pas de la nouvelle cantine qui se construit dans les locaux de l’école Jean-Moulin. "Les maternelles n’auront plus que la route à traverser et iront tout de suite à la sieste après avoir mangé. C’est un confort, ils seront moins fatigués pour aborder l’après-midi." La cantine aura deux salles de restauration, une pour les maternelles et l’autre pour les élémentaires. Les repas continueront de se faire à la cuisine centrale. "Les travaux ont demandé un réaménagement des salles dans l’école, explique Sylvie Tarbouriech. Le bureau de la directrice et la salle des professeurs seront désormais à l’étage du bâtiment."

À la rentrée, l’organisation des travaux se fera en fonction des horaires de cours, assure l’élue.