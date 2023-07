Luc-la-Primaube. Le parking de l’esplanade Saint-Exupéry inauguré

La commune investit pour l’embellissement de l’espace public et souhaite répondre aux exigences environnementales, notamment en ce qui concerne l’imperméabilité des sols. À ce titre, des travaux ont été réalisés sur l’esplanade Saint-Exupéry. Le conseil municipal s’est en effet orienté vers un projet végétalisé afin d’en faire un espace vivant, aménagé et propice à se rencontrer au quotidien.

La fonction "stationnement" a été conservée mais a désormais lieu sur un parking ombragé et organisé autour des arbres composant la forêt urbaine. Ce parking de 92 places, accessible à tous, qui permet de résoudre les problèmes de stationnement à proximité de l’espace Saint-Exupéry, a récemment été inauguré par le maire Jean-Philippe Sadoul et Dominique Gombert, 1re adjointe, tous deux conseillers départementaux, en présence d’adjoints, du député Stéphane Mazars, de Jean-Philippe Kéroslian et Sylvie Lopez, respectivement maire d’Onet le Château et d’Olemps.

Une structure de recharge dite "borne normale" située sur cette esplanade, est utilisable pour les véhicules électriques et hybrides.