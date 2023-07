Le Nayrac. Le programme de la Saint-Etienne a été dévoilé

Les membres du Foyer Rural se sont réunis afin de présenter le programme de la Fête de la Saint-Etienne et d’effectuer les derniers ajustements.

Vendredi 4 août, le Nayrac accueillera la Rencontre Estivale des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs. Le programme détaillé de cette journée sera communiqué ultérieurement.

Samedi 5 août, à partir de 20 h 30, apéro concert avec Lol et Money Jungle. Buvette et restauration sur place.

Dimanche 6 août, à partir de 8 h, tripous et tête de veau à l’Espace multiculturel. À 10 h 30, messe, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité et animé par les musiciens du Nayrac. Inscriptions de 14 h à 14 h 30 pour Tournoi à 5 de Rugby Touch (20 € par équipe). À partir de 16 h, jeux en bois, atelier maquillage, bal chez Cazal, animation par Carton Rouge. À 19 h 30, soirée animée par les Duganels à l’Espace Costes avec buvette et paella préparée sur place par Côté des îles de Bozouls. Toute la journée, exposition de véhicules anciens, vente de billets de tombola.

De belles journées en perspective en ce début août !