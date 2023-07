Murols. "Parler flamenco", une conférence dansée avec Stéphanie Fuster

Stéphanie Fuster est danseuse de flamenco, chorégraphe, interprète et pédagogue. Son travail s’attache à définir le geste flamenco, expressif, pulsionnel, rythmique, et à interroger ses résonances sur les plans identitaires et imaginaires. Elle vient en résidence à l’Essieu du Batut pour répéter "Parler flamenco", une conférence dansée accompagnée de Léa Pérat en regard extérieur. "En déroulant un corpus du flamenco depuis mon expérience d’artiste et de Française partie à l’assaut de cette danse, je réponds à la nécessité de mettre des mots sur le mystère de cet art dont l’accès semble réservé à un cercle restreint d’initiés". Jeudi 20 juillet à 19 heures à l’Essieu du Batut, Le Batut, à Murols. Présentation de la création en cours, durée environ 40 minutes, suivie d’un échange autour d’un verre.

Réservation souhaitée au 06 24 35 21 32 ou lessieudubatut@gmail.com