Castelnau-de-Mandailles. Quatre podiums pour le club de quilles !

Le week-end du 8 et 9 juillet se sont déroulées à Lassouts les finales départementales pour les jeunes et féminines. Et nos joueurs sont montés sur quatre nouveaux podiums ! Coté jeunes, l’équipe Thomas Cayzac et Léo Mathat monte sur la 3e marche du podium et décrochent la médaille de bronze dans la catégorie cadet honneur.

Puis, ce sont Candice Vernhet et Léa Hibert en catégorie ado 15 Excellence qui montent sur la 2e marche du podium et décrochent la médaille d’argent. C’est la troisième équipe du club à se qualifier pour le championnat de France du 6 août au Trauc ! Coté féminine, l’équipe Magali Bories et Delphine Cayzac monte sur la plus haute marche du podium et décroche l’or. Elles sont donc sacrées championne d’Aveyron en première série.

Enfin l’équipe Myriam Solladier et Sylvie Vernhet, qui était encore à la septième place en milieu de championnat, fait une très belle remontée et se hisse à la troisième place. Elles décochent donc la médaille de bronze dans la catégorie essor !

Les couleurs de Castelnau ont été largement représentées durant ces finales avec de très belles performances.

Bravo à tous les joueurs !