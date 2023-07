Camjac. Un beau succès populaire et sportif pour l’odysée cycliste des Platanes

La première édition avait lieu en 2009 avec quelques cyclistes qui voulaient se faire mal aux jambes pendant quelques jours, le circuit est établi par Vincent et Philippe depuis cette date. Les incontournables de cette balade sont un départ de Frons, devant la résidence seniors des Platanes, et des temps de convivialité lors des étapes. La 8e édition a pu rassembler 41 coureurs, toutes catégories confondues. La structure organisationnelle de la balade est sans faille, avec une voiture-balai (Jean-Marie et Christian), une caravane (René et Bernard) et le fidèle Thierry, roi du cliché. Trois étapes au programme de cette année, la vallée du Lot en passant par Millau, Laguiole, Entraygues Saint-Cyprien, puis les contreforts du Cantal (de Saint-Côme à Conques) et pour terminer un passage par Conques, Sénergues, Marcillac, Sauveterre et Frons. De nombreux supporters et villageois accueillaient les coureurs. La soirée de clôture se déroulait à la salle des fêtes de Camjac, avec la participation de la "Passerelle", et la projection des meilleurs moments compilés par Thierry. Deux faits majeurs pour cette édition, l’Odyssée a fait un passage sur Rodez, et une première participation du fringant quinquagénaire Gilles.