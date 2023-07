Espalion. Une belle fête pour le départ de Brigitte Bouchentouf

Professeur des écoles à l’école Sainte-Marie à Saint-Côme-d’Olt depuis plus de 20 ans, Brigitte Bouchentouf vient de faire valoir ses droits à la retraite. En cette occasion, la cour de récréation de l’école a connu une forte animation quand les élèves accompagnés de leurs parents ont rejoint l’équipe éducative pour lui manifester toute leur sympathie.

Autour d’un copieux buffet préparé par les parents d’élèves, Annie Fournial, la directrice a accueilli les nombreux participants à cette soirée. Outre les familles fréquentant l’école, de nombreux anciens élèves et plusieurs enseignants et auxiliaires d’éducation ayant travaillé avec Brigitte Bouchentouf étaient présents. Le groupe Gospel Song, emmené par son président Gérard Aldebert, avait tenu à animer cette cérémonie par quelques chants, Brigitte Bouchentouf étant l’une des choristes de cet ensemble.

La directrice a rappelé qu’après avoir enseigné dans plusieurs écoles privées du Nord-Aveyron, dont celle de Florentin durant 13 années, Brigitte Bouchentouf a rejoint l’école Sainte-Marie en septembre 2002 pour prendre en charge la classe des grands. Annie Fournial a ensuite souligné les valeurs humaines présentes dans la pédagogie de sa collègue : tolérance, attention au rythme de chaque enfant, patience, rigueur et conscience professionnelle. Des valeurs fortes de l’école qui a placé l’épanouissement de chaque enfant parmi les objectifs d’un projet éducatif qui ne se limite pas aux apprentissages scolaires.

Remerciements

La nouvelle retraitée, surprise par l’ampleur de cette manifestation et très touchée par les nombreuses marques de sympathie témoignées par ses élèves et les parents, a rappelé avec un peu d’émotion dans la voix les temps forts passés dans cette école et différentes anecdotes qui ont jalonné sa carrière.

"Sainte-Marie est une école qui a une âme et où toutes les personnes avec qui j’ai œuvré ont toujours été bien plus que de simples collègues de travail".

Elle a ensuite remercié sa directrice, ses collègues, les enfants qu’elle avait côtoyés durant toutes ces années et les parents qui lui ont accordé leur confiance. Brigitte Bouchentouf quitte une école en bonne santé où la prochaine rentrée scolaire se présente fort bien, avec l’obtention d’un demi-poste supplémentaire, permettant d’accueillir les élèves dans 3 classes.

Nadège Gassard aura en charge la classe des petits et des moyens, Annie Fournial la grande section, le CP et le CE1 et Marielle Gilgenkrantz qui succédera à Brigitte Bouchentouf, la classe des CE2, CM1 et CM2.