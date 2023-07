Onet-le-Château. Une réception pour les bacheliers ayant décroché une mention

Mardi dernier a eu lieu en mairie, une sympathique cérémonie en l’honneur des étudiants castonétois. Une occasion pour le maire, en présence des élus, des parents et de M. Rebouys, directeur commercial du centre commercial Leclerc, partenaire de la manifestation, de féliciter les jeunes qui avaient obtenu leur précieux sésame, avec mention. 25 d’entre eux ont répondu à l’invitation (dont 2 qui n’ont pas pu venir au dernier moment), il s’agit de :

- Mention Très bien : Azra, Louise, Janice et Cléria, Elia,

- Mention bien : Léonie, Hugo, Serifie, Johan, Iliana, Aurélien, Justin, - Mention Assez bien : Chloé, Maxence, Béatriz, Lucie, Mathieu, Théo, Eva et Emma, Soumiya et Selma et Sila.

Des résultats salués par le premier édile " Tout d’abord merci d’être venus et bravo pour vos résultats, avoir le bac, c’est déjà bien, mais l’avoir avec mention, ce n’est pas si évident !". Ce que reprendra le directeur de Leclerc " Nous sommes fiers d’être associés à cette fête et fiers de vous remettre ces quelques cadeaux en reconnaissance de votre travail". Rappelons que le centre commercial est également partenaire de l’opération "des cartables pour les CP" et ce n’est pas anodin… C’est le sourire aux lèvres et les cadeaux à la main, que tous les jeunes ont été copieusement applaudis par l’assistance et en particulier leurs parents, avant de partager un rafraîchissement apprécié !