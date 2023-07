Aveyron : le Labyrinthe musical baroque de retour en Rouergue, voici le programme de l'été

Du 19 juillet au 23 août, plusieurs représentations mettront à l’honneur le baroque à Villefranche

Après une édition 2022 réduite, Le Labyrinthe musical en Rouergue revient et s’annonce même enrichi et diversifié cet été 2023. " Nous reprenons un nouveau rythme ", se réjouit le président de l’association éponyme, Philippe Morel. " Concerts, stage de danse (le chant a été annulé N.D.L.R.), conférence autour de métiers d’art, projection au cinéma Vox… et une première dans le cadre magnifique du Château de Bournazel (11 août) attendent le public qui, nous l’espérons, viendra en nombre partager ce magnifique voyage autour de la musique baroque. "

Au programme

S’étalant sur tout l’été, avec une dernière représentation le 23 août, le festival va commencer par un premier grand rendez-vous dès aujourd’hui, ce mercredi 19 juillet à 20 h 30 en l’église des Augustins à Villefranche-de-Rouergue. Rendez-vous avec un concert d’ouverture "Vivaldi – Entre Ombre et lumière" et l’Ensemble Baroque de Toulouse sous la direction de Michel Brun et la mezzo soprano Caroline Champy Tursun (Tarif : 20 € – Tarif réduit : 10 € – Gratuit pour les moins de 25 ans).

Cette saison, l’association les Espaces Culturels participe à l’organisation tout au long du festival.

Il faudra ensuite attendre presque trois semaines avant de pouvoir profiter de l’intervention de Matéo Cremades, artisan créateur qui viendra le mardi 8 août à 16 h à la Manufacture, place Bernard-Lhez, toujours à Villefranche-de-Rouergue. Il y tiendra une conférence intitulée "Sculpture sur parchemins : renaissance d’un savoir-faire d’exception rare et ancien".

Le lendemain, mercredi 9 août, il interprétera, au côté de Nathalie Ferron au chant, des chansons, airs et pièces instrumentales pour voix et guitare baroque issus des répertoires populaires et savants de l’Italie et de la France du XVIIe siècle.

Matéo Cremades sera à la guitare et au chant, pour des représentations à 17 h, en l’église des Augustins et à 20 h 30, à la chapelle des Pénitents Noirs ("Nos esprits libres et contents" avec l’Ensemble Parchemins / Tarif : 10 € – Tarif réduit : 6 € – Gratuit pour les moins de 25 ans).

Plus d’un mois de rendez-vous

Des chants polyphoniques occitans viendront ensuite animer la fin de journée du samedi 12 août à partir de 18 h 30 en la chapelle des Pénitents Noirs pour un retour du festival à Villefranche-de-Rouergue.

C’est le trio Lo Recaliu, composé d’Isabelle Bourguetou, Mickaël Courdesses et Christian Sépulcre qui sera alors sur scène, accompagné d’instruments traditionnels pour faire revivre aux spectateurs "Les chants voyageurs d’Occitanie recueillis dans le Quercy au début du XXe siècle" (Tarif : 10 € – Tarif réduit : 6 €).

Dans la foulée, à 20 h 30 en l’église des Augustins, ce sera l’heure des "Jeux d’amour" avec l’Ensemble L’Aubade et six instrumentistes. Il s’agira de chants d’amour, sous différentes formes et manifestations, racontés par les gens du pays mais aussi par les poètes au langage savant et raffiné. Musique écrite et musique de tradition orale se mélangeront et vont interagir pour proposer une expérience unique dans le paysage musical actuel (Tarif : 20 € – Tarif réduit : 12 €).

Dernier concert le 23 août

Ne restera plus alors que le concert de clôture pour terminer cette session estivale. Il se tiendra le mercredi 23 août à 20 h 30. Et le dernier mot reviendra, bien sûr, à l’église des Augustins, avec cette représentation baptisée "La Main Harmonique", sous la direction de Frédéric Betous, qui offrira un kaléidoscope de polyphonies caractéristiques de la renaissance musicale et du premier baroque en France (Tarif : 20 € – Tarif : 12 € – Gratuit pour les moins de 25 ans).

Billetterie : Office du Tourisme- 05 36 16 20 00 et sur place les jours des concerts.