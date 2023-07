Onet-le-Château. Le café associatif a élu un nouveau conseil d’administration

Une cinquantaine d’adhérents étaient présents mercredi dernier (et pratiquement autant de pouvoirs), pour participer à cette assemblée extraordinaire. À l’ordre du jour les nouveaux statuts du café associatif, qui ont été approuvés à l’unanimité. Le changement de locataire du café associatif a effectivement obligé la structure à revoir ses statuts, car désormais, c’est la MJC d’Onet qui héberge le café asso.

Mais que les adhérents se rassurent, le café reste ouvert aux jours et heures habituels, et continuera et même développera ses animations, comme il le fait depuis plus de 5 ans.

Cette assemblée fut aussi l’occasion d’élire un nouveau conseil d’administration, désormais composé de 12 membres, avec Alice Stoïan et Josette Deschamps, comme coprésidentes.

Et comme le dit cette dernière "L’aventure continue avec vous tous et va se poursuivre dans un premier temps, jusqu’à la fermeture annuelle, le 28 juillet…".

Le café rouvrira le 28 août, pour une nouvelle saison prometteuse et un premier rendez-vous festif, le samedi 2 septembre à partir de 18 heures, avec un apéro offert par le café asso (ouvert à tous). Cela sera aussi un moment privilégié pour beaucoup d’entre eux pour adhérer ou de réadhérer, pour la somme modique de 2 €/an.