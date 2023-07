Villefranche-de-Rouergue. Les enfants sont invités à créer leur "animal fantastique"

Ce jeudi, un atelier "animal fantastique". En s’inspirant de l’œuvre de Virginie Cavalier – Aimer faire éphémère – chacun confectionnera son animal fantastique-domestique à partir d’objets de récupération, de pâte à modeler, de fil métallique, de laine, de bouts de tissu etc.

Les enfants peuvent apporter leur petite collecte d’artéfacts et de trouvailles faites dans la nature – des plumes, des pailles, des coquillages, des fleurs sèches, et bien d’autres choses encore… Les parents sont les bienvenus également. N’oubliez pas d’apporter un bocal et son couvercle.

L’Atelier Blanc, espaces d’art contemporain en Aveyron

06 23 77 72 79 / www.atelier-blanc.org / atelier.blanc@wanadoo.fr

Ateliers prévus aussi ce jeudi, le 3, 17 et 31 août de 16 h à 17 h 30 à l’Atelier Blanc. Chemin de la Rive droite, Villefranche-de-Rouergue. 5 euros par enfant / sur inscription au 06 23 77 72 79 ou à atelier.blanc@wanadoo.fr