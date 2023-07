Punaises de lit : elles hantent les nuits de nombreux Français, comment les repérer et s'en débarrasser ?

Selon un rapport de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) publié ce mercredi, un foyer sur dix, en France, est touché par le fléau des punaises de lit.

Mauvaise nouvelle. Les punaises de lit sont de retour. Réapparues depuis les années 1990, elles ont infesté plus d'un foyer sur dix en France ces dernières années, représentant un lourd fardeau sanitaire et économique, souligne l'Anses dans un rapport publié ce mercredi 19 juillet.

Disparues de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l'achat de seconde main et d'une résistance croissante aux insecticides. Entre 2017 et 2022, 11% des ménages français auraient ainsi été infestés.

Des nuits cauchemardesques en perspective pour les victimes. Voici donc ce qu’il faut savoir sur ces envahisseurs pour mieux les combattre.

À quoi ressemblent les punaises de lit ?

Ces petits insectes de la taille d'un pépin de pomme se nourrissent la nuit, principalement de sang humain. Elles se cachent le plus souvent dans les matelas et les sommiers et sont transportées dans les vêtements et les bagages. Après leur repas, les femelles fécondées pondent, tout au long de leur vie d'adulte, environ cinq œufs par jour dans un endroit abrité de la lumière. Et les punaises de lit peuvent vivre jusqu'à un an sans nourriture…

Comment repérer les punaises de lit ?

Une infestation se constate par la présence de piqûres visibles sur la peau, souvent en rang d’oignon ou groupées, la présence de déjections des insectes, ou encore la présence de grandes et longues traces de sang sur les draps, dues à l’écrasement des punaises pendant la nuit par la personne infectée.

Les punaises de lit peuvent-elles transporter des maladies ?

Non, aucune. On risque en revanche des troubles dermatologiques. Les piqûres, indolores, ne donneront pas de fièvre, mais risquent de gratter jusqu'à 10 jours. Et peuvent provoquer des réactions allergiques.

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

La lutte mécanique, c’est-à-dire sans utilisation d’insecticide, est fortement conseillée voire primordiale dans un premier temps pour diminuer et supprimer au maximum le nombre d’insectes.

Après avoir fait, dans un premier temps le vide chez soi, passer l’embout de l’aspirateur sur le matelas, laver à la machine tous les vêtements à plus de 60ºC, les sécher au sèche-linge et les conserver dans des sacs plastiques scellés, mettre des objets au congélateur pendant 72 heures, obturer les fentes entre les plinthes… voici quelques-unes des recommandations des autorités sanitaires en cas d’infestation.

Combien coûtent les services d'un professionnel pour s'en débarrasser ?

En cas d’échec, il faudra faire appel à des professionnels de la lutte antiparasitaire agréés. Ils pourront alors mettre en œuvre une lutte dite directe (démontage et nettoyage du mobilier, du linge, et de la literie). Elle pourra être couplée à une lutte indirecte (application d’un insecticide en des points stratégiques: pieds du lit, plinthes, niches et fissures du mur, pourtour des fenêtres, seuils des portes, matelas).

Toutefois la facture peut s'avérer être très élevée : Selon 60 Millions de consommateurs, ce genre de service tourne autour de 620 €. En revanche, un traitement par canon à chaleur, qui consiste à élever la température de tout votre logement à l'aide d'un générateur électrique dans la rue, peut atteindre 4 000 €.

Si vous ne savez pas vers qui vous tourner, depuis mai 2022, le gouvernement a mis en place un numéro vert gratuit pour savoir comment réagir : le 08 06 70 68 06 et un site Internet stop-punaises.gouv.fr, qui liste les professionnels qualifiés.