Cassagnes-Bégonhès. Une exposition sur les livres pop-up et les surprises pop art

L’expo pop, c’est l’occasion de feuilleter, lire, observer une multitude de livres aux pages qui se déploient, débordent, surprennent : les livres pop-up. Plongez dans l’univers d’Anouk Boisrobert et Louis Rigaud, David A. Carter, Bernard Duisit, Dominique Ehrhard, Philippe Ug et bien d’autres et découvrez l’histoire et l’évolution des techniques de réalisation des livres animés. La médiathèque où l’on joue, c’est un espace jeu dédié au pop art, en écho aux travaux réalisés par les enfants des écoles du village lors des accueils de classes du printemps. Venez y découvrir l’équipe de la médiathèque aux couleurs pop et jouez à "popiser" de vieilles photos en noir et blanc. Les feutres fournis. Avis aux amateurs : l’espace pop est réalisé avec la complicité de l’association. Au plaisir de lire qui coanime la médiathèque et se compose des bénévoles hauts en couleur. Les personnes qui souhaitent y aller voir, peuvent passer aux heures d’ouverture. La médiathèque de Cassagnes-Bégonhès accueille le mardi 16 heures à 19 heures, mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30, vendredi 9 h 30 à 12 h 30, samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 16 h 30, 3e lundi du mois 10 h 12 heures ou votre médiathèque en ligne www.mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org