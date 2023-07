Aux Etats-Unis, les jeunes de couleur de la communauté LGBTQ+ se sentent plus en sécurité sur TikTok

(ETX Daily Up) - Il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux. Et la communauté LGBTQ+ est malheureusement souvent la cible d'attaques en ligne. Pourtant, un rapport vient de démontrer que certains réseaux sociaux ont un impact positif sur leur santé mentale. Explications.

Les résultats du rapport* de The Trevor Project peuvent paraître étonnants. Après avoir sondé plus de 28.000 personnes âgées de 13 à 24 ans et issues de la communauté LGBTQ aux Etats-Unis, le rapport a démontré que les personnes de couleur se sentaient plus en sécurité sur TikTok et que cette expérience pouvait diminuer le risque de suicide ainsi que baisser leur niveau d'anxiété : "Le fait de se sentir en sécurité et compris dans au moins un espace en ligne est associé à un risque de suicide plus faible et à des taux d'anxiété récents plus bas pour tous les jeunes LGBTQ+, et pour les jeunes LGBTQ+ de couleur en particulier", a écrit l'organisation.

D'après les éléments du rapport, les jeunes personnes issues de la communauté LGBTQ+ ayant déclaré se sentir en sécurité et comprises dans au moins un espace en ligne ont 20 % de risques en moins de réaliser des tentatives de suicide au cours de l'année écoulée et 15 % de risques en moins de souffrir d'anxiété contrairement à ceux ayant déclaré ne pas se sentir en sécurité en ligne.

Lorsque l'on s'attarde sur les personnes de couleur dans la communauté LGBTQ+, le rapport de The Trevor Project indiquait des pourcentages similaires quant à la baisse de tentatives de suicide mais des taux encore plus importants concernant la baisse de l'anxiété avec 19 % de risques en moins d'en souffrir.

Et c'est sur TikTok que les jeunes de couleur de la communauté LGBTQ+ déclarent se sentir plus en sécurité et compris à 53 %. Un pourcentage plus important que les jeunes personnes blanches (45 %). Viennent ensuite Instagram, pour 41 % chez les jeunes de couleur et 38 % chez les personnes blanches, puis Twitter, respectivement pour 21 % et 20 %. "Dans notre échantillon, plus de la moitié (53 %) des jeunes LGBTQ+ de couleur ont déclaré se sentir en sécurité et compris sur TikTok, 42 % sur Discord, 41 % sur Instagram et 33 % sur YouTube. En outre, les jeunes LGBTQ+ de couleur qui ont déclaré se sentir en sécurité et compris sur TikTok étaient susceptibles de se sentir également en sécurité et compris sur Discord, Instagram ou YouTube", a souligné le rapport.





*Les données ont été recueillies dans le cadre d'une enquête en ligne menée entre septembre et décembre 2022 auprès de 28.524 jeunes LGBTQ+ recrutés par le biais d'annonces ciblées sur les médias sociaux.